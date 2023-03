Escola Professor Edmundo Vieira desenvolve o Projeto Ensino Médio Escola Integral

Desde o ano de 2022 está funcionando na Escola Professor Edmundo Vieira o Projeto Ensino Médio Escola Integral, atualmente conta com duas turmas uma do primeiro e outra do segundo ano. Os alunos que fazem parte do Projeto Minha Escola da TV que estudam na instituição foram conferir como está a rotina deles em 2023 , já que todos os alunos passam o dia todo na escola.