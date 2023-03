Eurico e Ernane realizam show neste final de semana em Andradas

Nesse sábado, dia 11 de março, à partir das 20 horas será realizado no Salão de festas do Lar da Criança Andradense o ensaio para o DVD da dupla sertaneja Eurico e Ernane que está completando 15 anos de carreira. O público que comparecer no show terá a oportunidade de colaborar com o Lar da Criança .