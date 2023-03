Delegado Fabiano Gonçalves assume Delegacia Regional de Guaxupé

Na última segunda-feira (14/3) às equipes da Delegacia Regional de Guaxupé e Regionadas receberam o Delegado Fabiano Gonçalves, novo titular da unidade.

A circunscrição de Guaxupé abrange além da cidade ainda outros 7 municípios (Guaranesia, Muzambinho, Juruaia e São Pedro da União, Nova Resende, Bom Jesus da Penha e Monte Belo), com uma população de cerca de 140 mil habitantes no total, respondendo também estes municípios a nova liderança que assume o cargo nesta data.

O novo Delegado Regional discursou aos Policiais e frisou “É com entusiasmo que assumo a aqui a Regional, com o desafio de elevar ainda mais o bom nome de nossa gloriosa Instituição, e deixo aqui as portas do meu gabinete abertas a toda população Guaxupeana, contém sempre com a Polícia Civil”

Informações : Policia Civil