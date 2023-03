PREPARA GASTRONOMIA: PRAZO DE INSCRIÇÃO É PRORROGADO ATÉ O DIA 19 DE MARÇO!

O prazo de inscrição do Prepara Gastronomia foi prorrogado até o dia 19 de março. O programa é uma iniciativa do Sebrae/MG, que está sendo realizado em parceria com a Prefeitura de Andradas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura, e o Circuito Caminhos Gerais.

O Prepara Gastronomia é uma iniciativa do Sebrae Minas desenvolvida para impulsionar negócios do segmento de alimentação fora do lar. São consultorias customizadas, cursos, oficinas e muitas informações técnicas para ajudar sua empresa a se reinventar em um momento tão crucial do mercado.

Os interessados podem se inscrever por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKOQZJDUX4RXI3RYEE5k31R_ET5GQvYml98NBeaQYB2LHypw/viewform?usp=sf_link.

Dúvidas ou mais informações sobre o programa, basta entrar em contato por meio do telefone (35) 3731.8245, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.