Testemunhas de Jeová inaugurarão novo auditório em Extrema

Será inaugurado em breve, no município de Extrema, MG, um novo Salão do Reino – nome dado aos locais de reuniões das Testemunhas de Jeová. A construção teve início em novembro de 2019, mas foi interrompida com o avanço da pandemia. Em janeiro de 2023, as obras voltaram a todo vapor e a previsão de conclusão é para o fim do mês de março.

O local, de 154,35 m², terá um auditório com capacidade para 114 pessoas sentadas. As reuniões semanais que serão realizadas no local darão destaque ao estudo da Bíblia. Elas serão abertas ao público e gratuitas.

Qual é o diferencial desse projeto?

Algo que chama atenção nessa obra é que ela está sendo realizada por Testemunhas de Jeová voluntárias. Cerca de 40 homens e mulheres trabalham na obra diariamente; eles vêm de várias cidades mineiras e até de outros estados. Embora muitas delas não trabalhem normalmente no ramo da construção civil, elas recebem treinamento especializado, o que inclui técnicas modernas de construção e medidas de segurança.

Como é trabalhar nesse projeto?

Juscelino Lordelo, um dos voluntários e um dos coordenadores da obra, destaca: “O ambiente alegre, seguro e de cooperação torna o trabalho na construção algo muito agradável.” Elenilza Coelho, outra voluntária no projeto, diz: “É maravilhoso ver tantas mulheres dispostas a fazer serviços de obra. Elas são bem caprichosas naquilo que fazem.” Ana Carolina, também voluntária, diz: “É muito bonito ver voluntários tirando do seu tempo para participar na construção desse local que vai ajudar as pessoas da comunidade. Sou professora e trabalho numa escola; então, para poder estar aqui na obra, também tive que fazer alguns ajustes para trabalhar menos dias na semana, mas a sensação de estar aqui é maravilhosa.”

Quais são os benefícios dessa construção para a comunidade?

Juscelino comenta que os benefícios do novo Salão do Reino para a comunidade vão além da bela estrutura e da alegria contagiante dos voluntários. As pessoas que assistem às reuniões nesses locais são ajudadas a serem pais, mães e filhos melhores. Elas também encontram ajuda para enfrentar situações difíceis e encontram um ambiente acolhedor, agradável e amigável.

Toda a comunidade está convidada para assistir às reuniões semanais no novo prédio, previstas para começarem na primeira semana de abril.

SERVIÇO

Endereço: Lote 01-C, Quadra A – Bairro da Roseira – Extrema – MG

Horário das reuniões: Quinta-feira às 19:30h e Domingo às 18h

Data: A partir de 01/04/2023 (data prevista da finalização da obra)