A APAE de Andradas vai realizar a tradicional Noite do Macarrão

A APAE de Andradas vai realizar a tradicional Noite do Macarrão

Uma ótima oportunidade para quem gosta de saborear massas. A APAE de Andradas vai realizar no próximo sábado, 18 de março a tradicional Noite do Macarrão , toda população está convidada para colaborar com a entidade . Os convites podem ser adquiridos na secretaria da APAE e também em alguns pontos de venda.