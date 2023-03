Foi liberada nessa semana em Andradas a vacina bivalente para pessoas com 60 anos e mais

Alerta para a vacinação contra a Covid 19. Foi liberada nessa semana em Andradas a vacina bivalente para pessoas com 60 anos e mais. Podem ser imunizadas com a dose de reforço também as crianças de 5 a 11 anos e pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos.