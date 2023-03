21 de março – Dia Mundial da Síndrome de Down

21 de março –é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Essa data que foi formalizada pela Organização das Nações Unidas em 2012, não só celebra a vida das pessoas, mas também realça os direitos, inclusão e a possibilidade dos portadores da síndrome serem tudo aquilo que eles quiserem . Essas pessoas consideradas muito especiais frequentam as escolas regulares e também as APAEs.