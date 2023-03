Ônibus roda o Brasil levando conhecimento do fundo do mar para as crianças

Ônibus roda o Brasil levando conhecimento do fundo do mar para as crianças

Um projeto vindo do sul vem chamando a atenção dos estudantes, é o Vida Marinha – do Instituto Mata Atlântica que funciona dentro de um ônibus e roda o Brasil levando conhecimento sobre o fundo do mar. A primeira parada foi no Colégio Junqueira