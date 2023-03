Operação tapa buracos tem continuidade no Jardim Muterle em Andradas

A Secretaria de Obras vem atuando de forma intensa para solucionar os problemas causados pelo alto volume de chuvas dos últimos 6 meses.

Com a diminuição das chuvas, o trabalho das equipes da Secretaria de Obras segue intenso em Andradas. Nesta sexta-feira, 24 de março, funcionários e máquinas estão no Jardim Muterle, realizando a operação em várias vias, entre elas a rua Zircônio, que estava com muitos problemas por conta do excesso de chuvas dos últimos 6 meses.

Na próxima semana, está prevista a execução de tapa buracos na rua Pascoal Américo Vicentim, na Vila Santa Rita, e a avenida Prefeito Antônio Gonçalves, que passa por vários bairros.

Informações e Fotos : Prefeitura de Andradas