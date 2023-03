Prefeitura de Andradas promove encontros com a população sobre Mobilidade Urbana

Na próxima semana, a Prefeitura de Andradas estará promovendo reuniões com a população para tratar do tema Mobilidade Urbana. Veja as datas, locais, horários e os bairros que serão contemplados em cada um dos encontros :

– 27 de março, 19 horas, Escola Municipal “Paulo Augusto Drumond de Souza”;

– 28 de março, 19 horas, Escola Estadual “Daniel Ribeiro Moggi”,

– 29 de março, 19 horas, Lar da Criança Andradense.

Esses encontros irão nortear a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Andradas. “Com essa ação, estamos cumprindo mais uma etapa do nosso Plano de Governo para Andradas, visando o desenvolvimento do município para as próximas décadas”, explica a Prefeita Margot Pioli.

No dia 12 de abril, às 19 horas, também será realizada uma Audiência Pública para tratar deste tema. O encontro será na Câmara Municipal.

O Plano será fruto da ação conjunta entre a Prefeitura, a população e a empresa contratada Risco Arquitetura Urbana, visando melhorias no trânsito, mobilidade e acessibilidade urbana.

Até a elaboração final do projeto, serão realizadas reuniões e audiências públicas com a sociedade civil, além da disponibilização de questionário sobre como você vê a mobilidade em Andradas.

Mais informações, consulte o site do projeto: pmobandradas.com.

Informações : Prefeitura de Andradas