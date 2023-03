Jogos Escolares 2023-Alunos do Projeto Minha Escola na TV acompanham os jogos

Está acontecendo no Poliesportivo Risoleta Neves a Vigésima Primeira edição dos Jogos Escolares. A Escola Professor Edmundo Vieira está sendo representada na modalidade futsal. Os alunos que integram o Projeto Social da ANTV com o apoio do Instituto Alcoa – Minha Escola na Tv foram conferir como está sendo o desempenho dos colegas atletas na competição.