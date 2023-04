Concessionária de Rodovias do Sul de Minas divulgou as ações de trabalho desta semana

A Concessionária de Rodovias do Sul de Minas, que integra o programa de concessão de Minas Gerais, continua com os trabalhos de manutenção das estradas concedidas.

Por motivos de segurança, em virtude do feriado prolongado de Páscoa, as interdições parciais em trechos da MG-455, ocorrerão entre os dias 03 e 05 de abril, no trecho entre os quilômetros 5,5 e km 8,5, em Santa Rita de Caldas. A medida é necessária para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores que atuam na pista.

Outras rodovias como MG-290, MG-295, MG, 173, MG-459 e LMG -176 também contarão com serviços da Concessionária do tipo tapa buracos e limpeza da via, porém sem a necessidade de bloqueios no trânsito.

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬

03/04 – Entre o km 5,5 e km 6,5 – Ambos os sentidos da via

04/04 – Entre o km 6,5 e km 7,5 – Ambos os sentidos da via

05/04 – Entre o km 7,5 e km 8,5 – Ambos os sentidos da via

De acordo com a concessionária em locais onde há obras a velocidade permitida da via é reduzida para 40km/h. As rodovias estarão devidamente sinalizadas com placas indicando os desvios e manobras a serem realizadas pelos motoristas, além da velocidade.

Todas as obras seguirão o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, com início às 8h e o acesso a via totalmente liberado para o tráfego diariamente após a paralização das atividades. Em caso de chuva, as obras poderão ser reprogramadas.

𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜̧𝐚̃𝐨!

Trafegar em uma rodovia em obras exige atenção redobrada. Além de respeitar a sinalização, os condutores devem manter uma distância segura do veículo que vai à frente.

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠: 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 – 𝑅𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑠