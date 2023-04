Uma novidade nesse ano. O Patrimônio Imaterial de Andradas “ Boi Laranja” que é desenvolvido nos distritos da Gramínea e São Pedro da Barra vão receber a contribuição do projeto desenvolvido pelas artistas Marivalda Quiarato e Rita de Cássia Venturelli . Além da tradição dos bois assustarem os moradores na sexta- feira santa e no sábado que antecede a páscoa, as comunidades vão ter acesso a exposição, músicas , entre outros trabalhos que realçam a importância do tema.