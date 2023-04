Etapa Municipal do Parlamento Jovem será lançada em Andradas

Com o tema “Saúde Mental do Jovem”, o Parlamento Jovem de 2022 em Andradas terá, nesta quinta-feira, 10 de março, o lançamento oficial da etapa municipal. O diretor da Escola do Legislativo “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima”, João Carlos Expedito de Souza, visitou todas as escolas de ensino médio do município, públicas e privadas, para convidar os alunos a participarem do PJ deste ano.

A proposta é proporcionar ao jovem estudante a oportunidade de expor suas ideias e, ao mesmo tempo, oferecer mecanismos de formação política e educação para a cidadania.

O tema deste ano foi aprovado pelos participantes da edição de 2021 e tem muito a ver com a realidade da juventude neste período de pandemia, com as aulas remotas e as restrições de convívio social. Até mesmo o programa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que anualmente reúne mais de 200 jovens para debater temas importantes através do Parlamento Jovem, teve suas atividades presenciais suspensas em 2021 e não ocorreu em 2020.

Os alunos que participarem do PJ 2022 irão abordar o assunto central através de três subtemas: políticas públicas de prevenção e tratamento em Saúde Mental; estratégias da comunidade para promoção da saúde mental; e uso saudável das novas tecnologias.

A partir do lançamento da etapa municipal terão início as reuniões presenciais para estudos e elaboração das propostas a serem apresentadas nas etapas regional e estadual.

Este ano, o Parlamento Jovem está trabalhando com 102 Câmaras Municipais mineiras que aderiram ao projeto, distribuídas por 17 polos regionais, aceitando a missão de estimular a formação política e cidadã de estudantes, de mostrar a importância da participação popular no Parlamento, de propiciar espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-se as diferentes opiniões.

Durante o evento de lançamento da etapa municipal, serão diplomados os jovens que participaram do PJ 2021 em Andradas que teve como tema “Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”. Também haverá um bate-papo com o diretor da Escola do Legislativo de Andradas sobre o funcionamento do PJ e a importância do programa para a juventude.



18 anos de educação para a cidadania

O programa Parlamento Jovem nasceu no ano de 2004, como iniciativa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a PUC Minas. Nos anos iniciais, o Programa contava apenas com alunos da capital mineira e era executado em uma única fase; no ano de 2006, se expandiu para as cidades vizinhas, sendo realizado em fases municipal e estadual; o crescimento continuou e no ano de 2010 já contava com a participação de 12 Câmaras. Com a difusão e crescimento do Programa, no ano de 2014 surgiu a necessidade de ser realizada uma nova fase: a regional.

Sendo um programa que trabalha em rede, com a participação ativa de todas as Câmaras Municipais participantes, com a troca mútua de conhecimento e experiências, é um mecanismo de formação política e temática, além da educação legislativa, sem cunhos partidários, que visa ao empoderamento dos estudantes dos ensinos médio e superior dos municípios mineiros para a ação social e política, sobretudo em relação ao Poder Legislativo.

O programa prevê estudos sobre política e cidadania e, a cada ano, um tema de relevância social e de interesse dos jovens é escolhido, para fundamentar o trabalho dos estudantes. A escolha do tema é feita na Etapa Estadual, quando os jovens representantes dos municípios votam em um dos temas propostos pelos participantes de todos os polos.