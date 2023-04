Engenheira agrônoma de Andradas fica entre os finalistas do desafio koar

Engenheira agrônoma de Andradas fica entre os finalistas do desafio koar

Andradas não se destaca apenas na produção dos grãos, mas também no preparo do café. Essa conclusão veio depois que uma engenheira agrônoma da cidade ficou entre os finalistas do Desafio Koar.