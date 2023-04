Policia encontra facas com alunos em Poços de Caldas

Policia encontra facas com alunos em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira (10) a equipe de uma escola de Poços de Caldas localizada no bairro Vila Cruz entrou em contato com a Polícia Militar relatando que um aluno portava canivete dentro da sala de aula. Após vistorias, o objeto foi encontrado dentro da mochila. Em bolsas de outros dois adolescentes estavam facas de cozinha.

De acordo com informações do boletim os suspeitos informaram que um perfil denominado “Massacre na Escola” tinha sido criado no Instagram e eles temiam que algo acontecesse. Por esse motivo levaram os materiais para se defenderem.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Toda vistoria nos pertences dos adolescentes foi acompanhada pelos representantes da escola. Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os responsáveis.

Após a saída da escola, a diretora recebeu outra informação de que mais um aluno estaria com uma faca. A equipe retornou e realizou a apreensão de mais um adolescente também com o material.

Foto e informações: PM