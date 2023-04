PRF apreende 332 aparelhos de recepção ilegal de sinal de televisão em Pouso Alegre (MG)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aparelhos de recepção ilegal de sinal de televisão durante a tarde dessa segunda-feira (10), em Pouso Alegre (MG).

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 871, onde abordaram um ônibus fretado transportando passageiros de São Paulo (SP) com destino a Belo Horizonte (MG).

Ao vistoriarem o compartimento de bagagens, foram localizadas 4 caixas despachadas como encomenda, sem apresentação do devido documento fiscal. Foram encontrados 332 aparelhos de recepção ilegal de sinal de televisão (TV BOX). No varejo, o valor total da carga é de aproximadamente 60 mil reais. Questionados, os responsáveis pelo transporte alegaram que a mercadoria era de origem estrangeira e fora despachada em São Paulo com destino a Belo Horizonte.

As caixas foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas (MG).

Foto e informações: PRF