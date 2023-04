Jogos Escolares 2023 – Escola Professor Edmundo Vieira

Entre os dias 27 a 31 de março aconteceu no Poliesportivo Risoleta Neves a etapa Municipal da Vigésima Primeira Edição dos Jogos Escolares. Três escolas andradenses foram classificadas para a microrregional. Uma delas foi a Professor Edmundo Vieira que conquistou o primeiro lugar no módulo 1 do futsal . Os alunos integrantes do Projeto Social Minha Escola na TV que é uma iniciativa da ANTV em parceria com o Instituto Alcoa , conversaram com os atletas para saber sobre a satisfação em representar Andradas na competição.