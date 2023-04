Realizada segunda audiência pública sobre mobilidade urbana

Na última quarta-feira, 12 de abril, a Prefeitura de Andradas promoveu a audiência pública sobre o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana de Andradas, quando foram apresentados os resultados das consultas e pesquisas realizadas junto à população, por meio de questionário eletrônico, reuniões presenciais, visitas técnicas e entrevistas. O evento foi realizado no auditório da Câmara Municipal, contando com a presença da Prefeita Margot Pioli, vereadores e população que compareceu, além de ser transmitido pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube.

“Com essa ação, estamos cumprindo mais uma etapa do nosso Plano de Governo para Andradas, visando o desenvolvimento do município para as próximas décadas”, explica a Prefeita Margot Pioli.

O Plano será fruto da ação conjunta entre a Prefeitura, a população e a empresa contratada Risco Arquitetura Urbana, visando melhorias no trânsito, mobilidade e acessibilidade urbana.

Mais informações, consulte o site do projeto: pmobandradas.com.