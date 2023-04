Projeto “Minha Escola na TV” tem nova turma

Desde o dia 03 de março é desenvolvida mais uma etapa do projeto “Minha Escola na TV”, desta vez com doze alunos da Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi. Essa é uma iniciativa da ANTV – TV Andradas com apoio do Instituto Alcoa.

Durante três meses serão realizadas aulas teóricas e práticas sobre produção de matéria jornalística, envolvendo pauta, redação, filmagem, locução e edição.

Com o trabalho concluído, o grupo vai estar pronto para fazer a cobertura dos projetos e eventos que irão acontecer na instituição de ensino. Todas as matérias serão exibidas no Telejornal Integração. Toda equipe deseja boas vindas aos jovens comunicadores.

A primeira turma a participar do projeto foi da Escola Estadual Professor Edmundo Vieira. Depois da formatura agora os estudantes estão produzindo conteúdos próprios que podem ser acessados no site e redes sociais da Tv Andradas.