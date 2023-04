Jornalista João Guilherme Bretas lança programa esportivo no youtube

O jornalista João Guilherme Bretas lançou um programa esportivo no Youtube. Quem acessar a página vai encontrar informações sobre os campeonatos de futebol, além de entrevistas com grandes nomes da área. A produção dessa matéria teve a participação dos alunos do projeto “Minha Escola na TV”, uma iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa