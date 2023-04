Morador de Andradas é preso com drogas em Mato Grosso do Sul

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) abordaram neste domingo (16) um homem de 27 anos durante fiscalização em Eldorado (MS) por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a ocorrência o condutor estava em VW Polo de cor prata, com placas de Andradas (MG).

No carro foram encontrados 394 volumes prensados de maconha, que pesaram 313 quilos. O homem disse que foi contratado em Andradas para ir até um sítio no município de Tacuru (MS) onde carregou o entorpecente e que retornaria para sua cidade de origem.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Eldorado e o prejuízo ao crime foi estimado em 656 mil reais.

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠 𝑒 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠 : 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎