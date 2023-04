Consumo de cigarro eletrônico aumenta entre jovens

Os atrativos do cigarro eletrônico, criado sob o pretexto de ajudar fumantes a largarem o cigarro convencional, acabaram atraindo um novo público: os jovens. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70% dos usuários têm atualmente entre 15 e 24 anos. E a principal preocupação é com os danos para a saúde.