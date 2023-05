Andradas recebe a visita de Jamil Alburquerque presidente do treinamento Master Mind no Brasil

Andradas recebe a visita de Jamil Alburquerque presidente do treinamento Master Mind no Brasil

Desde 2011 é realizado em Andradas o Master Mind, treinamento que garante resultados práticos que impactam diretamente no trabalho e na vida pessoal. Milhares de profissionais já vivenciaram essa experiência e novas pessoas estão a oportunidade de conhecer essa metodologia através do trabalho realizado juntamente com a Associação Comercial de Andradas – ACIRA