PRF apreende 320kg de maconha em Ourinhos dentro de carro com placas de Andradas

A Polícia Rodoviária Federal encontrou em um carro com placas de Andradas 320 kg de maconha. A apreensão da droga ocorreu na última quinta-feira, 27 de abril, durante uma ação realizada na cidade de Ourinhos, no interior paulista.

Segundo a PRF, em uma operação realizada no Km 347 da BR 153, a Rodovia Transbrasiliana, os policiais realizaram a abordagem um Citroen/C3 conduzido por um homem de 37 anos, que estava nervoso no momento dos questionamentos feitos pelos agentes. Ao realizar vistoria minuciosa no veículo, foram encontrados dentro do porta-malas e no assoalho do banco traseiro 431 tabletes de maconha prensada, que juntos somaram 320 kg.

O condutor informou aos policiais que havia ido até o estado de Mato Grosso do Sul, onde alguns desconhecidos carregaram o veículo com a droga. Ele afirmou ainda que receberia 30 tabletes da como forma de pagamento pelo transporte.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ourinhos juntamente com a droga apreendida.

Fonte: PRF / Portal de Andradas