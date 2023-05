Concessionária apresenta balanço de dois meses de administração das rodovias do Sul de Minas e nova marca

A Concessionária de Rodovias do Sul de Minas completou, em 03 de maio, seus dois primeiros meses de administração das rodovias da região e traz um balanço dos resultados desse período.

A concessionária também apresenta a sua marca: EPR Sul de Minas. A marca EPR foi lançada oficialmente neste início de maio, quando começa a ser utilizada por todas as concessionárias da empresa.

Balanço

Desde o início da operação, a EPR Sul de Minas realizou 35 km correção dos pavimentos e 454 de km tapa buracos, além 328 Km de limpeza de vegetação em oito rodovias contempladas pela concessão. Além disso, a EPR Sul de Minas também iniciou as obras de recuperação da BR-459, no km 68, região de Senador José Bento, que tem a previsão de liberação para o tráfego em junho deste ano.

“Com as melhorias realizadas pela EPR Sul de Minas, os usuários já constatam mais segurança e conforto na utilização das rodovias. Estamos realizando investimentos relevantes para a adequação da condição funcional das rodovias concedidas”, destaca o diretor presidente da EPR, José Carlos Cassaniga.

Conforme edital de Concessão, neste ano de 2023, devem ser realizados os trabalhos iniciais de correções e manutenção nos pavimentos e drenagem da via, revitalização da sinalização, além da ampliação da segurança viária em toda extensão da malha concedida. Os investimentos serão feitos com soluções de engenharia de ponta, atendendo às características da região.

Os trabalhos são progressivos a partir dessa primeira etapa da concessão e cobrirão todas as extensões das rodovias concedidas. Nesses primeiros dois meses, avanços importantes foram realizados e podem ser resumidos para cada uma das rodovias administradas pela EPR Sul de Minas:

Rodovia Limpeza de vegetação Correção de pavimento do tipo Tapa Buraco Correção de pavimento – fresagem Correção de pavimento (microrrevestimento)

BR-459 133 KM – 42,85% 100% 360m de faixa (*)

MG-290 59 KM – 31,63% 100% 9.250m de faixa

MG – 173 4 KM – 3,97 % 100% 28.274m de faixa

MG-455 5 KM – 6,09 % 100% 7.318m de faixa

CMG-146 70 KM – 100% 100%

LMG – 877 50 KM – 100% 100%

MG-459 100%

MG-295 7 KM – 15,11% 100%

Confira as rodovias sob administração da EPR Sul de Minas:

LMG – 877 – entre o km 0 e o km 25,3, em Poços de Caldas;

CMG – 146 – entre o km 611,6 e km 646,7, região de Poços de Caldas e Andradas;

MG – 455 – entre o km 0 e o km 42 – passando por Santa Rita de Caldas, Contorno de Santa Rita de Caldas (exceto o trecho municipal), Ibitúra de Minas e Andradas;

MG – 290 – com início em Pouso Alegre (km 5,5), Borda da Mata, Ouro Fino e Jacutinga (km 97,2);

MG – 295 – com início em Bueno Brandão (km 130,3) até Inconfidentes (km 152,8);

MG – 173 – Com início em Santa Rita do Sapucaí (km 0) até Gonçalves no km 52 – com exceção do trecho municipal entre o km 19,9 e km 21,7;

MG – 459 – Com início em Ouro Fino (km 0) até Monte Sião (km 31,4);

BR-459 – Com início em Poços de Caldas (km 11,3), passando por Caldas, Santa Rita de Caldas, Ipuiúna, Senador José Bento, Congonhal, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Piranguinho e Itajubá (até o km 166,5).

Informações : Assessoria de Comunicação