PM prende autor roubo de moto após perseguição

Na noite desta quinta-feira (05/05) a Polícia Militar prendeu em Andradas um homem acusado de roubo de moto.

De acordo com o boletim de ocorrência, na cidade de Poçoss de Caldas, o autor armado anunciou o assalto e fugiu com a moto da vítima. Durante passagem pela Avenida Alcoa não obedeceu a ordem de parada da PM e seguiu em alta velocidade, com manobras perigosas e transitando pela contra mão.

Já em Andradas, durante a fuga, furou o cerco e bloqueio, efetuou um disparo contra os policiais, mas foi repelido pelos militares, que revidaram com dois tiros. O autor conseguiu fugir a pé e se escondeu em um terreno fechado, sendo cercado pela equipe.

Ainda segundo a PM o ladrão é da cidade de Campestre(MG) e possui várias passagens pela polícia, principalmente por crimes de roubo e tráfico de drogas. Foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Fotos e informações: PM

Arma utilizada pelo autor do roubo