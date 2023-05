Na manhã desta sexta-feira (05) um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil. As investigações tiveram início a partir de denúncia anônima, indicando que o suspeito estava com um automóvel clonado.

De acordo com a ocorrência o carro foi apreendido na residência do investigado, que foi encaminhado à delegacia. A perícia da Polícia Civil constatou as adulterações e identificou que o furto ocorreu no estado de São Paulo.