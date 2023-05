Uma mulher de 23 anos foi morta e uma criança de 2 foi ferida a facadas na Vila Santa Rita.

O crime aconteceu na esquina da Av. Feldspato com rua Plutônio, onde o autor de 28 anos, ex- marido da vitima de 23, esfaqueou sua ex-esposa e seu filho de 2 anos.

De acordo com informações da PM, uma unidade do Samu esteve local, socorrendo ás vítimas porém a mulher de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e já deu entrada no pronto atendimento sem vida e a criança de 2 anos sofreu lesões na perna e no braço.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima estava em um bar próximo ao local do dos fatos e saiu para conversar com o autor, houve uma discussão e ela saiu andando pela rua com o filho do casal no colo.