Simpósio mostra o espírito empreendedor e inovador do time da Alcoa Poços de Caldas

A Fábrica da Alcoa em Poços de Caldas, que completará 58 anos de atividades este mês, é um exemplo de como uma operação cinquentenária pode respirar jovialidade através do espírito empreendedor e inovador de sua equipe. Foi o que mostrou o Simpósio de Inovação e Produtividade, realizado em abril, quando foram apresentados os melhores projetos e sugestões de 2022, com foco em inovação e produtividade.

No Simpósio foram apresentados seis projetos, nove painéis e as 10 sugestões mais criativas da área operacional, ideias inovadoras e com baixo custo de implantação, mostrando que é possível fazer diferente e melhor sem altos investimentos.

O diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, Fabio Martins, destacou que todas as iniciativas e projetos apresentados deixam a equipe cada vez mais confiante no futuro da planta. “Nossa planta é composta por pessoas muito empreendedoras, que continuam construindo nossa história com sucesso, graças à criatividade, inovação e engajamento, desafiando processos e sistemas, buscando sempre ganhos de qualidade e performance e colocando a segurança em primeiro lugar”, disse.

No final, os três melhores projetos apresentados e a melhor sugestão foram premiados, após seleção feita por uma banca formada por Cláudio Vilaça, Diretor Regional de Asset Management; Fabio Gonçalves, Gerente Regional de Manutenção e Confiabilidade; Mirian Senoi, Gerente Regional de ABS; Marco Martini, Gerente Regional de Digital Transformation, e Brissa Cota, Controller da Alcoa Poços de Caldas.

O primeiro lugar ficou com o projeto “Redimensionamento dos bocais dos Tanques de Flash de 22Ibs”, que aumentou o tempo médio entre as falhas do equipamento em 1000%, além de ampliar a estabilidade do processo e a segurança dos operadores, e garantir expressiva redução de custo de manutenção; em segundo lugar, “Performance Energia de Bayer”, que teve grande impacto em sustentabilidade, reduzindo emissão de CO 2 para a produção de vapor com o religamento de caldeiras elétricas, além de importantes ganhos financeiros para a Refinaria devido à melhoria da eficiência energética do Processo Bayer, e o terceiro, “Kaizen da Moagem”, que gerou 34 ideias que impactaram em significativo ganho financeiro, facilidade no processo de limpeza e aumento da produção em cerca de 40%, tudo isso a custo zero.

A Sugestão premiada – “Reposicionamento do Hidrômetro de Osmose” – foi de autoria de Alfe Justino, Gilson Tobias e José Roberto Dias, técnicos da Manutenção. A alteração nos pontos dos hidrômetros facilitou e melhorou a qualidade de leitura para acompanhamento no tratamento de água por osmose.

O Simpósio de Inovação e Produtividade da Alcoa Poços de Caldas mostrou a importância da criatividade, espírito empreendedor e engajamento do time para manter uma empresa atual e competitiva, mesmo após décadas de operação.

