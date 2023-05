Abertura do 38º Congresso Mineiro de Municípios reúne mais de 8 mil pessoas

Nesta terça (9) e quarta-feira (10) é realizado em Belo Horizonte o 38º Congresso Mineiro dos Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), em parceria com o Sebrae. É o maior evento estadual municipalista do País.

Com recorde de público, mais de oito mil pessoas passaram pelo Expominas, entre elas a prefeita de Andradas Margot Pioli e o prefeito de Ibitiura de Minas Alexandre Borges.

“Este congresso é a marca do que AMM está querendo levar. O nosso tema fala em governança e precisamos mostrar a direção para onde queremos ir, com harmonia. Falar de sustentabilidade com políticas públicas, com projetos que façam bem à população e tenham funcionalidade ao longo do ano”, afirmou o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, na cerimônia oficial de abertura. Além de entregas de homenagens e assinaturas de termos de cooperação técnica, a solenidade contou com a presença de autoridades do mundo político e empresarial de Minas e do Brasil.

Assinaturas

No evento, foram assinados termos de parcerias e protocolos de intenção. O primeiro termo foi assinado entre o Sebrae e a AMM para promover a capacitação de gestores públicos, com o objetivo de fortalecer e desenvolver prefeitos, vice-prefeitos e secretários com a missão de oferecer melhores serviços públicos para a população dos municípios, de forma sustentável.

Outro termo assinado foi entre o Iclei (governos locais para sustentabilidade) e a AMM, com o objetivo de aprimorar e otimizar a gestão dos municípios mineiros, por meio da articulação do Iclei com seus associados para a sensibilização de cidades mineiras para a agenda climática.

Na sequência, foi assinado o termo entre o Seapa/IMA com o objetivo de fortalecera a agricultura familiar dos municípios e potencializar os consórcios municipais de inspeção.

Já o primeiro protocolo de intenções assinado foi entre o MAPA e a AMM com ações para o fortalecimento dos serviços oficiais de inspeção de produtos de origem animal nos municípios e consórcios de municípios e todos os serviços de inspeção dos estabelecimentos e produtos neles registrados.

Na sequência, foi assinado o protocolo entre o CRMVMG e a AMM, para estabelecer condições visando ao fortalecimento da agricultura familiar dos municípios, a potencialização dos consórcios municipais de inspeção, mediante o fornecimento das informações pertinentes e treinamentos aos médicos veterinários garantindo a formação mínima para os agentes relacionados aos serviços dos programas de saúde pública.

O último termo assinado na cerimônia foi entre a Codemge e a AMM, com o objetivo de subsidiar a criação do sistema de dados e informações do observatório de cidades.

Programação

Nos dois dias de Congresso, são discutidas as principais questões que envolvem a administração pública municipal, em painéis, fóruns e palestras, buscando a capacitação e troca de experiência dos gestores, o que vai ao encontro dos objetivos da atual gestão da AMM. Confira a programação de amanhã (10 de maio) AQUI.

Informações: Congresso AMM

Fotos: Congresso AMM / ASCOM Prefeitura de Ibitiura de Minas