Cantores italianos fazem turnê gratuita de música lírica e levam o espetáculo “Viaggio” no Sul de Minas.

O espetáculo internacional “Viaggio”, comandado pelos cantores italianos Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini, desembarca no Sul de Minas, entre os dias 12 e 14 de maio, e levará até a região um show gratuito com repertório digno de ser reproduzido em grandes teatros internacionais.

Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o show “Viaggio” faz parte do Festival Palco Itália, que, após passar por três cidades do Norte de Minas no último final de semana, estreia no Sul do Estado na sexta-feira (12). A primeira parada de Mattioli e Barbolini acontece em Monte Sião, cidade com cerca de 25 mil habitantes que teve sua história transformada pela influência cultural dos imigrantes italianos, que chegaram à região a partir de 1887. O espetáculo de Ópera vai acontecer na Alameda da Praça Prefeito Mario Zucato.

No dia seguinte, os artistas seguem viagem até Ouro Fino, que abrirá as portas do Teatro Municipal Mathilde Isabel de Almeida Prada para a realização do espetáculo. O show será uma incrível oportunidade para que os moradores se conectem com suas origens, afinal, Ouro Fino é reconhecida como berço da imigração italiana em Minas. A entrada no teatro é franca, mas os interessados em assistir à performance devem se dirigir à bilheteria para a retirada de ingressos.

Mattioli e Barbolini encerram a série de apresentações em um grande espetáculo no Centro de Eventos do Lago Municipal de Jacutinga, no dia 14 de maio. Assim como os outros destinos da turnê, o município do Sul de Minas acolheu imigrantes italianos, que levaram a cultura da tecelagem para a localidade e ajudaram a transformar Jacutinga em referência nacional na produção de malhas e tricôs.

Oficinas de ópera

Além de comandar o espetáculo “Viaggio”, Mattioli e Barbolini ministrarão oficinas gratuitas de iniciação à ópera e à música lírica durante o festival. A aula aberta é direcionada a cantores, músicos, apreciadores da música clássica e todos os interessados em aprender noções básicas de técnicas vocais aplicadas no canto lírico.

Interessados em participar das oficinas podem se inscrever enviando um email para pontentreculturas@gmail.com

Maiores Informações podem ser encontradas no site: https://www.festivalpalcoitalia.com.br/

FESTIVAL PALCO ITÁLIA 2023

Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

Programação gratuita no Sul de Minas

12/05 MONTES SIÃO

Oficina: 18h30

Show: 20h

Local: Alameda da Praça Prefeito Mário Zucato, no Festival Multicultural de Inverno de

Monte Sião.

13/05 – OURO FINO

Oficina: 18h30

Show: 20h

Local: Teatro Municipal Mathilde Isabel de Almeida Paiva

14/05 – JACUTINGA

Oficina: 18h30

Show: 20h

Local: Centro de Eventos do Lago Municipal



Créditos fotos:

Patrizia Leonardi/ Divulgação Ponte Entre Culturas/ Giusi Zamana