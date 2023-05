Vacinação com a Pfizer bivalente está disponível para todas as pessoas com 18 anos

A secretaria de estado de saúde de Minas Gerais ampliou a recomendação da vacina Covid-19 bivalente como dose de reforço, hoje todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham se vacinado com pelo menos duas doses do imunizante monovalente podem receber a vacina