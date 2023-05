Começou a ser desenvolvido em Andradas o festival Prepara Gastronomia. O primeiro encontro foi na segunda-feira (08) no CREA.

15 estabelecimentos se inscreveram no projeto do Sebrae em parceria com a Prefeitura e o Caminhos Gerais, cujo o objetivo é impulsionar o segmento gastronômico no município.

Serão seis meses de treinamento e, ao final, um grande evento gastronômico será realizado afim de atrair a população e também turistas da região. Um prato especial será desenvolvido para cada estabelecimento.