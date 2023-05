Andradas está na rota do Rally 1000 Milhas Históricas Brasileiras

Baseado em Águas de Lindóia, estância hidromineral paulista, o rally 1000 Milhas Históricas Brasileiras, que será realizado pelo MG Club do Brasil, de 17 a 21 de maio, reunirá cerca de 30 automóveis clássicos. O mais antigo, um Cadillac Serie 60 Coupe V8 de 1936, e todos os outros poderão ser vistos no boulevard do Iguatemi São Paulo (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232), onde serão realizadas vistoria técnica, adesivação dos carros e confraternização inicial, a partir das 16h30 do dia 16 de maio, terça-feira.

Roteiros – Na quarta-feira, 17, o rally terá os participantes largando um a um na Ecoporada Madero localizada no km 44 da Rodovia Castello Branco, no município de Araçariguama, na região metropolitana de Sorocaba, a partir das nove horas da manhã, para um percurso que terá visita a uma coleção particular de carros clássicos, almoço no restaurante Rancho da Picanha, em Itú, e terminará no Villa Di Mantova Resort Hotel, base do evento, em Águas de Lindóia, de onde os carros partirão todos os dias.

O programa da quinta-feira, 18, será especial, com uma prova nas pistas do Circuito Panamericano, o campo de provas da Pirelli, localizado no município de Elias Fausto. Na sexta-feira, 19, o roteiro inclui visita à Vinícola Casa Geraldo, com almoço, mas evidentemente sem degustação de vinho, em Andradas, já no sul de Minas Gerais. Os veículos vão estar na área externa das 11h às 14h para visita do público. No sábado, 20, o dia terá visita à Chamonix, fabricante nacional de carros esporte, em Jarinu, e almoço no restaurante La Terraza, em Serra Negra.

Categorias – O rally 1000 Milhas Históricas Brasileiras, o mais importante do MG Club do Brasil, que reúne sócios proprietários de carros de quaisquer marcas, divide-se em quatro categorias: Rally Clássico, apenas com cronômetro de mão, odômetro e velocímetro originais do carro; Rally com APP, com uso de aplicativos no celular, planilha digital, velocímetros, odômetros e cronômetros; Pro Livre, com uso de qualquer equipamento; e Turismo, para quem quer apenas passear e se familiarizar com o universo do rally de clássicos e para inscritos com carros fabricados a partir de 2000, que não participam da classificação.

Inscrições abertas – Interessados encontram no site do MG Club do Brasil (<strong>mgcbr.com.br) o link para inscrições pela internet e podem falar com a diretoria esportiva pelo whatsapp (11) 94161-2326.



Cadillac Serie 60 Coupe V8 de 1936