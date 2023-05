Festival Blues na Montanha reúne mais de 1500 pessoas no Pico do Gavião

O Pico do Gavião, com sua natureza deslumbrante, vai além do incentivo ao voo livre. Através de um evento cultural, o espaço recebe milhares de visitantes de todo o Brasil.