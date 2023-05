Vereadores questionam qualidade dos serviços prestados pela Copasa em Andradas

Representantes da Copasa estiveram reunidos com vereadores para esclarecer questões sobre abastecimento e qualidade da água. A reunião contou com a presença do gerente regional de Pouso Alegre, Joab Borges da Silva, técnico de projetos da Copasa, Daivid Martins de Oliveira e Esmael Benedito dos Reis, leiturista da companhia em Andradas. Presentes os vereadores Adilson Carlos dos Santos, Luiz Benedito Raimundo, Ricardo Felisberto dos Reis e Rozilda de Campos Conti.

Um dos principais assuntos abordados pelos vereadores é a falta de fornecimento de água no bairro Jardim Ipê. Segundo os vereadores, a reunião foi aberta para a população e, inclusive, chegou a divulgá-la nos grupos de moradores do bairro pelo aplicativo whatsapp, mas ninguém compareceu.

No entanto, o vereador Luiz Benedito Raimundo disse que o problema de fornecimento de água não se concentra no Jardim Ipê, pois é residente do bairro Jardim Itália onde ocorre o mesmo problema, que recebe reclamações semelhantes de moradores locais. Ele relatou que a qualidade da água é outro fato questionável e apresentou imagens e vídeos de um copo cheio de água colhida na torneira da Câmara com o aspecto amarronzado.

A vereadora Rozilda questionou sobre o processo de tratamento da água, como é feito, se há profissionais qualificados disponíveis e por qual motivo alguns relógios dos registros rodam no sentido contrário.

O gerente regional de Pouso Alegre, Joab Borges da Silva, salientou que assumiu o cargo há poucos meses e, desde então, após uma reunião com a prefeita Margot Pioli, recebeu a informação dos constantes problemas relacionados à falta do fornecimento de água no Jardim Ipê. Ressaltou que não problemas de desabastecimento no município, porém, dificuldades estruturais no bairro e insuficiência energética foram os principais causadores dos problemas relatados.

A Copasa realizou um estudo com o objetivo de solucionar a falta de abastecimento, e a conclusão é de que algumas adequações de infraestrutura e a aquisição de um gerador de energia seriam necessárias.

O gerente regional apresentou dados sobre investimentos realizados pela empresa como obras, automação do Booster no Jardim Ipê e a compra de um gerador elétrico de 1.100 kva no valor de R$1.250.000,00. Afirmou que, após as adequações, o bairro Jardim Ipê não teve problemas com a falta de água pelos motivos anteriores. Em relação ao Jardim Itália, disse que o fornecimento de água aos reservatórios flui por gravidade e que, pelo menos desde o mês de fevereiro de 2023, não há ocorrências registradas.

Os vereadores lembraram que no final do mês de março de 2023, período em que as obras já estavam concluídas, diversos moradores do Jardim Ipê os procuraram para relatarem que o bairro teria ficado sem água mais uma vez durante o final de semana.

O representante da Copasa disse que este foi um caso pontual, ocorrido em razão do furto dos cabos que fornecem energia à bomba hidráulica responsável pela região. Frisou que tais furtos têm ocorrido com frequência e podem comprometer o abastecimento da cidade, mas não por culpa da Copasa.

Sobre a qualidade da água, esclareceu que a aparência leitosa ocorre devido à liberação de ar dissolvido na água e não por produtos químicos, o que, ao abrir a torneira, a pressão torna-se menor no encanamento, o ar é liberado e o aspecto volta ao normal e que isso não traz prejuízo ao consumidor.

Quanto à tonalidade amarronzada da água, Joab Silva afirmou que diversos motivos podem provocar essa situação, como o comprometimento de algum encanamento externo. Além disso, frisou que a água é um material orgânico e gera resíduos que muitas vezes não podem ser vistos a olho nú. Quando há manutenção, a rede precisa ser esgotada e esta substância permanece no encanamento como uma espécie de filme. Assim, ao liberar a água, o fluxo remove parte do material acumulado e o leva para a torneira. Porém, depois de pouco tempo de escoamento, o aspecto volta ao normal.

Sobre os relatos de hidrômetros continuarem girando enquanto todas as torneiras estão fechadas, explicou que o mecanismo é muito sensível e pode detectar qualquer movimentação da água, mesmo se for um pequeno fluxo pingando na caixa d’água. Além disso, também pode ser indício de vazamento interno. Portanto, cada caso deve ser analisado isoladamente.

Quanto ao relógio girar no sentido contrário, explicou que a água pode retornar durante os esgotamentos referentes às manutenções. Porém, frisou que o consumidor não paga a mais por isso.

Na sequência, Joab explicou sobre como funciona o processo de tratamento de água pela Copasa. Disse que a empresa segue todos os protocolos e procedimentos exigidos pela legislação. Ressaltou que os profissionais possuem capacitação para a execução de suas atribuições, como a análise química periódica dos processos de tratamento.

Ao concluir a reunião, o gerente regional afirmou que a falta de água em razão das manutenções programadas irão permanecer, pois não há como realizá-las sem o esgotamento da rede. Todavia, esses procedimentos não devem durar muitas horas. Também solicitou aos vereadores que encaminhem a ele as reclamações falta de fornecimento de água e que orientem a população para buscar os canais de atendimento da Copasa pela central telefônica ou pelo aplicativo disponível.

Informações : Assessoria de Comunicação Câmara de Andradas