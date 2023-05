Coordenador do Projeto Pro Vida vai estar na Abertura do Mundial de Parapente na França

Andradas vai estar presente na abertura do mundial com o coordenador do Projeto Pro Vida Fabiano Sulato. Andradas pode sediar a competição no ano de 2025 através do Pico do Gavião.