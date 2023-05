Rodrigo Lopes fala do trabalho na Assembleia Legislativa desde a sua posse como deputado

O deputado estadual Rodrigo Lopes participou da solenidade de inauguração do Prédio da Escola Anna de Oliveira Camargo, e fez um balanço do trabalho que vem realizando na Assembleia Legislativa desde a sua posse no mês de fevereiro desse ano.