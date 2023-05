Associação dos Povos Ciganos vai oferecer aulas gratuitas de costura para toda comunidade

Oportunidade, geração de emprego e renda. Os membros da Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa do Povo Cigano de Minas Gerais – KALON – inauguraram no sábado uma oficina de costura. O espaço foi estruturado com a participação da Prefeitura Municipal de Andradas e recursos de emenda parlamentar da deputada Andreia de Jesus, que esteve presente no evento.