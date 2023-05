Andradas faz parte do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha

Quem passar as férias de inverno na Serra da Montanha nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terá uma série de variedades gastronômicas que irão incrementar ainda mais as experiências de viagens. Os visitantes poderão conhecer alguns dos 69 restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, sorveterias, vinícolas e até pousadas que participarão do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha. Começa no próximo dia 2 de junho em 29 municípios. Andradas e cidades da região fazem parte do roteiro:

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra, Delícias da Kaká, Vinícola Stella Valentino, Vaquinha Queijaria

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes, Casa do Açaí Café Beduíno

Veja todos os estabelecimentos e cidades participantes no site oficial www.saboresdamontanha.com.br

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).