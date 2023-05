Equipe de Andradas acompanha Campeonato Mundial de Voo Livre na França

No último final de semana aconteceu a abertura da 18º edição do Campeonato Mundial de Parapente na França. Além dos pilotos brasileiros, a competição também está sendo acompanhada pelo supervisor da seção de esportes de Andradas Fabiano Sulato. Nosso município tem grande potencial e pode receber esse evento aqui no Pico do Gavião ano de 2025.