Começa em Andradas o programa Prepara Gastronomia

Teve início agora no mês de maio um trabalho muito interessante de incentivo a culinária andradense, é o Programa Prepara Gastronomia , uma iniciativa do Sebrae/ Minas em parceria com a Prefeitura e o Circuito Caminhos Gerais. 15 estabelecimentos comerciais estão recebendo consultorias customizadas, cursos e oficinas por profissionais habilitados nessa área. O encerramento dos trabalhos será marcado pela realização de um Festival Gastronômico.