Bebê nasce com 5.5kg e é um dos maiores da história da Santa Casa de Poços de Caldas

Nasceu no último dia 16, às 16h55, de parto cesárea, com 39 semanas de gestação, Kauã Costa Carvalho. Seria mais um parto comum na Maternidade da Santa Casa se o bebê não tivesse nascido com 5.525 kg, um dos maiores já registrados na história do Hospital de Poços de Caldas.

Foi o maior bebê em que a Dra. Lahra Oliveira, médica obstetra da Maternidade da Santa Casa, realizou um parto. Segundo ela, até então, o maior bebê em que ela tinha participado do parto tinha 4.400 kg. “Agora foi um recorde difícil de bater. A maior dificuldade no parto foi o desprendimento do ombro, mas foi uma cesárea tranquila, deu tudo certinho”, disse a médica.

A mãe de Kauã, Sara Daniela da Costa, é diabética, o que explica o nascimento do bebê gigante, mas, segundo a Dra. Lahra, pela boa situação clínica da gestante antes do parto, não era esperado que Kauã nascesse tão grande.

“A Sara era uma paciente diabética, usava insulina, o controle dela mostrava que estava bom. Então não era para ser um bebê tão grande assim. Ela fez o ultrassom com 36 semanas e estava com 3.600 kg, por isso não esperávamos esse peso todo, porque ela vinha mostrando um bom controle, a cardiotocografia estava ficando Por isso, quando nasceu, todo mundo assustou e ninguém acreditou no peso”, relata a médica.

“Geralmente são pacientes que têm mal controle do peso que apresentam bebês grandes assim. Não é uma boa causa. Então, os pediatras ficam bem de olho no bebê, vendo a glicemia, porque, às vezes, pode dar alguma repercussão no bebê. Por isso, tem que acompanhar, ficar atento, mas o Kauã está bem, o pediatra falou que está tudo certinho”, completa Dra. Lahra.



Surpresa

Os pais de Kauã, Sara Daniela da Costa e Alexandre Carvalho disseram ter sido uma grande surpresa ver o filho nascer tão grande. “Eu não esperava um bebê desse tamanho, mesmo sendo diabética. Eu fiz o último ultrassom no dia 2 de maio e o peso estimado era de 3270 kg. O Dr. André falou para mim que ia nascer com mais ou menos 3800 kg, então a gente acreditava que seria até uns 4kg. Por isso, foi uma surpresa. A hora que tirou eu olhei e pensei: meu Deus, muito grande”, disse aos risos a mãe.

“Eu já tinha ouvido falar de crianças até maiores, mas só de ouvir falar, nunca tinha visto de pertinho, igual ao Kauã foi a primeira vez. Mas, graças a Deus, deu tudo certinho e não tem nada de errado com ele”, completou o pai.

Kauã e a mãe tiveram alta no dia 19 de maio

e passam bem.

Informações: Santa Casa de Poços de Caldas