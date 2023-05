Prefeitura de Caldas apresenta análises radiológicas da água no município

Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a Prefeitura de Caldas vai apresentar os resultados dos laudos obtidos para caracterização química e radiológica das amostras de água coletadas no município. Em novembro de 2021 a cidade solicitou análises à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), quando uma comitiva do Executivo esteve pessoalmente nos laboratórios da CNEN, responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil.

Foram realizados quatro ciclos de coletas de amostras de água nos seguinte locais:

•Balneário Pocinhos do Rio Verde (Fonte São José);

• Bacião;

• Cascata Antônio Monteiro;

• Estação de tratamento de água da Copasa.

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores convidam a todos que possam participar.

DATA: 31/05 • 15H

LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES

Informações: ASCOM Prefeitura de Caldas