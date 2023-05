Rodovias concessionadas em Minas serão monitoradas por aplicativo

Com o objetivo de fortalecer a regulação dos contratos de concessão rodoviária e contribuir para a melhoria da qualidade das estradas estaduais sob gestão do setor privado, o Governo de Minas irá monitorar, por meio de um aplicativo, as condições de cada um desses trechos.

A ferramenta permite o acompanhamento, em tempo real, das condições da malha concedida e, em caso de ocorrências, possibilita a comunicação direta com as empresas responsáveis, agilizando as soluções para cada um dos problemas.

Na prática, as equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) passam a gerar um banco de dados digital com imagens captadas por meio de tablets e celulares e repassam as não conformidades às concessionárias responsáveis.

A implantação da ferramenta é uma parceria entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o DER-MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).

Para o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, a ferramenta torna a apuração dos dados mais ágil e confiável, por possibilitar o cruzamento das informações levantadas em campo com o que está estabelecido no edital de cada concessão rodoviária. “Isso vai acelerar a tomada de decisões e melhorar a rotina de trabalho da nossa equipe de fiscalização, que terá o tempo em campo mais aproveitado”, define.

O aplicativo começou a ser testado na BR-135 e será ampliado para a MG-050. O serviço está disponível para os sistemas iOS (iPhone) e Android.

Inovação

Além da expansão para todas as rodovias concedidas em Minas Gerais, o projeto prevê, ainda, a integração da ferramenta com aplicativos como o Waze. Dessa forma, as informações cadastradas pelos próprios usuários das rodovias passam servir de orientação para os fiscais de campo.

Com o app, os agentes podem fazer fotos ou vídeos georreferenciados para registrar desde buracos no asfalto até placas danificadas, entre outras ocorrências. Eles podem, ainda, registrar comentários e detalhes da ocorrência, além de sugerir uma solução para o fato.

O aplicativo possibilita que o registro seja encaminhado, automaticamente, à concessionária responsável pelo trecho – para verificação e solução do problema – e para os gestores da rodovia concedida, para acompanhamento e fiscalização.

Conforme contrato de concessão, as empresas têm prazos estipulados para dar solução a cada tipo de problema que apareça na rodovia sob sua administração.

Com as experiências nas concessões e aperfeiçoamento do sistema, o DER-MG vai avaliar a possibilidade de expandir o uso do aplicativo também nos programas de construção, manutenção e conservação da malha rodoviária e também nas demais obras em execução pelo departamento.

Foto e informações: Agência Minas