A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais começa em Poços de Caldas na quarta-feira (31). Ao todo, serão 168 partidas entre as escolas da região. A abertura oficial será às 8h, no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves.

Andradas é representada por:

E.E. Doutor Alcides Mosconi no Futsal Masculino e Feminino Módulo II, Escola Professor Edmundo Vieira no Futsal Masculino Módulo I e Colégio Junqueira em todas as modalidades no Handebol.