Poços de Caldas: PCMG prende foragido da Justiça em posse de drogas

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa segunda-feira (29/5), em Poços de Caldas, Sul do estado, prendeu um homem, de 26 anos, em razão de sentença condenatória. Na ocasião do cumprimento do mandado de prisão, a equipe policial localizou na residência do alvo grande quantidade de entorpecentes, motivo pelo qual o foragido da Justiça ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.