Alcoa Poços de Caldas é pioneira na testagem de ônibus elétrico

A Alcoa Poços de Caldas acaba de dar mais um importante passo em inovação e sustentabilidade. Na última quarta-feira, 24 de maio, a Unidade iniciou testes para o uso de ônibus elétrico no transporte de colaboradores e para ações institucionais, sendo a primeira planta da mineradora no Brasil a adotar este tipo de veículo. A iniciativa faz parte do plano de descarbonização da companhia, que tem como objetivo alcançar zero emissões líquidas de Gases de Efeito Estufa (GEE) até 2050.

“É uma honra sermos pioneiros na testagem deste modelo de transporte. A Alcoa Poços de Caldas tem consciência da importância desta pauta e, não por acaso, é modelo em ações ambientais, sociais e de governança. Esperamos que, em breve possamos migrar toda nossa frota de ônibus à combustão para elétrico”, afirma Fabio Martins, diretor de Operações da unidade.

“A Alcoa está tomando ações para valorizar o nosso patrimônio socioambiental, viabilizando a transição para uma economia sustentável em conjunto com parceiros e fornecedores estratégicos”, comenta Marcio Favero, diretor de Compras da Alcoa Brasil.

Com 44 lugares, o ônibus elétrico não emite CO2, é silencioso e de baixo custo energético, tendo autonomia de 300 quilômetros. Atualmente, pode ser recarregado em três pontos de Poços de Caldas: no campus da PUC Minas, na FEPASA e na garagem da empresa Cattani, responsável pelo serviço de transporte de colaboradores. O veículo é certificado nas normas ISO 9001 e ISO 14001, que atuam respectivamente na qualidade de processos e operações de negócio e na garantia de qualidade ambiental.

“Os testes serão realizados durante um mês. Após este período, serão avaliados os custos-benefícios em parceria com a equipe técnica e área de Meio Ambiente. O objetivo é desenvolver a melhor estratégia de potencial substituição de veículos que atendem atualmente os colaboradores da Alcoa na unidade de Poços de Caldas”, explica Regiane Galharde, consultora da área de Compras, responsável pela gestão comercial e de relacionamento com o fornecedor Cattani.

Fotos e informações: Assessoria de Imprensa Alcoa